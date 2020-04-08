Поклонники подозревают Тома Хэнкса в причастности к массовому похищению детей

В комментариях к подобным постам Тома Хэнкса можно прочитать множество обвинений и нелестных слов в адрес знаменитости. Пользователи Сети убеждены в том, что в мире орудует группа преступников, которые похищают детей. Кроме этого, подобные снимки с утерянными вещами появляются и в других аккаунтах. Поэтому фолловеры считают, что Том Хэнкс причастен к тайной группировке, так как психически здоровый человек не будет публиковать фотографии потерянных детских вещей. Тем более, актер знает, что снимки увидят миллионы пользователей, которые на него подписаны.Некоторые комментаторы заявили, что никогда не станут смотреть фильмы с участием Тома Хэнкса. Доказательств причастности актера к массовому исчезновению детей нет, но поклонники голливудской знаменитости ждут, чтобы он дал объяснение по поводу возникшей ситуации.