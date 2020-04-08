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«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на онкологию

Бывшая участница «Дома-2» Настя Кочервей до сих пор находится в больнице и ждет результатов анализов на онкологию. Боль и неведение заставляют девушку испытывать страх за свою жизнь.
«Мне страшно»: Настя Кочервей ждет результатов анализов на онкологию

В конце прошлого месяца она была госпитализирована в больницу с жалобами на сильную боль в груди. Силиконовые имплантаты, которые девушка установила несколько лет назад, сместились, и в мышцах появилось ощущение дискомфорта, впоследствии ставшее все более ощутимым. Некоторое время назад врачи уже предупреждали бывшую участницу телестройки о рисках подобной ситуации – она могла спровоцировать появление злокачественных новообразований. Теперь же наличие опухоли стало очевидно, так как ее присутствие заметно на рентгеновском снимке.

В данное время Настя Кочервей находится в больнице, где врачи ставят ей капельницы и колят болеутоляющее. Экс-участница «Дома-2» признается, что испытывает огромный стресс от происходящего, ведь из-за ситуации с пандемией коронавируса результатов анализов на онкологию приходится ждать дольше. Это неведение, и, к тому же, наличие постоянных болевых ощущений, заставляют девушку испытывать страх за свое здоровье и жизнь.

Кроме того, что Кочервей не знает, злокачественная или доброкачественная опухоль, и понадобиться ли ей операция, что не лучшим образом сказывается на ее моральном настрое, она также страдает от одиночества. Участница телестройки отметила, что некоторые из ее бывших коллег стараются поддержать ее в телефонном режиме, но навестить не приходит никто.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:41

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