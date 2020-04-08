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Сирена из триллера «Судная ночь» напугала жителей американского города сильнее коронавируса

В городе Кроули, расположенном в американском штате Луизиана, полицейские креативно сообщили местным жителям о начале комендантского часа. Стражи порядка включили сирену, звук которой взяли из триллера «Судная ночь», чем сильно напугали людей.

Из-за пандемии коронавируса власти города Кроули приняли решение о введении комендантского часа. Полицейские, для предупреждения местного населения о необходимости возвратиться домой или не появляться на улице, включили сирену из «Судной ночи». По сюжету фильма именно после такого сигнала наступало время беззакония, когда совершение любых преступлений оставалось без наказания. В связи с этим фанаты фильма недоумевали от услышанных звуков, не зная, что им делать. Некоторые хотели запереть все замки, другие же подумывали о том, чтоб доставать оружие.

Сотрудники полиции принесли свои извинения за такую сирену, пообещав заменить ее звук другим.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:34

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