За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч долларов

Задача папарацци усложняется тем, что принц Гарри и его жена находятся на самоизоляции. Герцогам Сассекским намного проще жить в американском городе в плане работы, но скрыться от навязчивых охотников за звездными снимками сложнее.Изначально Меган Маркл и внук королевы Елизаветы II уехали из Великобритании в Канаду. Пара поселилась на острове Ванкувер в достаточно уединенном месте, но папарацци удалось выйти на их след. На данный момент она не посещает светские мероприятия из-за карантина и не появляется на улицах мегаполиса. Поэтому вознаграждение за редкие снимки с представителями королевской семьи будет достаточно высокое.После того, как Меган Маркл отреклась от своего королевского титула, она планировала продолжить карьеру в кинематографе. Но режиссеры не спешат предлагать супруге принца Гарри огромные контракты. Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская снимется в рекламном ролике в Японии. За эту работу ей предлагают 300 миллионов долларов, но пока неизвестно, что именно ей предстоит рекламировать.