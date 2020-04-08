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За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч долларов

Стало известно о том, что после переезда Меган Маркл и ее супруга принца Гарри в США, папарацци устроили на представителей монаршей семьи охоту. За первый снимок королевской пары в Лос-Анджелесе издания могут заплатить фотографам сотни тысяч долларов.

За снимок Меган Маркл и принца Гарри папарацци могут заплатить сотни тысяч долларов


Задача папарацци усложняется тем, что принц Гарри и его жена находятся на самоизоляции. Герцогам Сассекским намного проще жить в американском городе в плане работы, но скрыться от навязчивых охотников за звездными снимками сложнее.

Изначально Меган Маркл и внук королевы Елизаветы II уехали из Великобритании в Канаду. Пара поселилась на острове Ванкувер в достаточно уединенном месте, но папарацци удалось выйти на их след. На данный момент она не посещает светские мероприятия из-за карантина и не появляется на улицах мегаполиса. Поэтому вознаграждение за редкие снимки с представителями королевской семьи будет достаточно высокое.

После того, как Меган Маркл отреклась от своего королевского титула, она планировала продолжить карьеру в кинематографе. Но режиссеры не спешат предлагать супруге принца Гарри огромные контракты. Недавно стало известно, что герцогиня Сассекская снимется в рекламном ролике в Японии. За эту работу ей предлагают 300 миллионов долларов, но пока неизвестно, что именно ей предстоит рекламировать.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:25

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