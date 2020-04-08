Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю человечества





В 2012 году в штате Луизиана бушевал ураган Исаак, который привел к изменению направления течения крупнейшей реки Северной Америки. Миссисипи, длина которой составляет 3 770 километров, целый день текла в противоположную сторону. По мнению ученых, причиной такого необычного явления стала скорость ветра, а также ряд других погодных факторов.В 1977 году радиотелескоп «Большое ухо», установленный в Университете штата Огайо, уловил сигнал из космоса. Зарегистрировано послание было доктором Джерри Эйманом, с легкой руки которого оно получило название «Wow». Последующие изучения космического 72-секундного сигнала выявили, что местом, откуда он прибыл было созвездие Стрельца. После получения этой «трансляции» ученые потратили много времени на поиски других аналогов но труды так не увенчались успехом.В 1908 году на Землю упало комическое тело, впоследствии получившее название Тунгусский метеорит. Взрыв, спровоцированный им, современные ученые приравнивают по мощности к водородной бомбе. При этом последствия падения метеорита на поверхность планеты были очевидными, а вот найти хотя бы его осколки никто так и не смог. Причиной этому может быть уничтожение малого космического объекта при входе в атмосферу планеты, однако это пока всего лишь одна из теорий.В 1859 году произошла самая мощная из всех фиксированных геомагнитная буря. Это явление получило название «Солнечный супершторм» или «Событие Кэррингтона». Предшественником события стала активизация процессов на Солнце: на звезде все чаще появлялись пятна и вспышки. В период с 1 по 2 сентября «буря» достигла поверхности Земли, в результате чего на территории Европы и Северной Америки перестал функционировать телеграф.В 1976 году Солнечную систему пересекла комета Вест, которую можно было увидеть в небе даже при свете дня. Событие не привлекло должного внимания прессы из-за предыдущего «промаха» в отношении зрелищности космического явления. Дело в том, что ранее СМИ разрекламировали комету Кохутека, обещав жителям Земли эффектную «картину», но таковой ее появление было сложно назвать.