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Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю человечества

Некоторые из явлений, попавших в ТОП-5 имели место так давно, что установить их природу не представляется возможным. Другие же, хоть и более «свежие», относятся к категории загадочных и необъяснимых.

В 2012 году в штате Луизиана бушевал ураган Исаак, который привел к изменению направления течения крупнейшей реки Северной Америки. Миссисипи, длина которой составляет 3 770 километров, целый день текла в противоположную сторону. По мнению ученых, причиной такого необычного явления стала скорость ветра, а также ряд других погодных факторов.
Назван ТОП-5 необычных явлений, имевших место только раз за всю историю человечества

В 1977 году радиотелескоп «Большое ухо», установленный в Университете штата Огайо, уловил сигнал из космоса. Зарегистрировано послание было доктором Джерри Эйманом, с легкой руки которого оно получило название «Wow». Последующие изучения космического 72-секундного сигнала выявили, что местом, откуда он прибыл было созвездие Стрельца. После получения этой «трансляции» ученые потратили много времени на поиски других аналогов но труды так не увенчались успехом.

В 1908 году на Землю упало комическое тело, впоследствии получившее название Тунгусский метеорит. Взрыв, спровоцированный им, современные ученые приравнивают по мощности к водородной бомбе. При этом последствия падения метеорита на поверхность планеты были очевидными, а вот найти хотя бы его осколки никто так и не смог. Причиной этому может быть уничтожение малого космического объекта при входе в атмосферу планеты, однако это пока всего лишь одна из теорий.

В 1859 году произошла самая мощная из всех фиксированных геомагнитная буря. Это явление получило название «Солнечный супершторм» или «Событие Кэррингтона». Предшественником события стала активизация процессов на Солнце: на звезде все чаще появлялись пятна и вспышки. В период с 1 по 2 сентября «буря» достигла поверхности Земли, в результате чего на территории Европы и Северной Америки перестал функционировать телеграф.

В 1976 году Солнечную систему пересекла комета Вест, которую можно было увидеть в небе даже при свете дня. Событие не привлекло должного внимания прессы из-за предыдущего «промаха» в отношении зрелищности космического явления. Дело в том, что ранее СМИ разрекламировали комету Кохутека, обещав жителям Земли эффектную «картину», но таковой ее появление было сложно назвать.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 19:18

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