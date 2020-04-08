Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек





Сидячий образ жизни и работа за компьютером негативно сказывается на здоровье человека. Многие молодые люди уже жалуются на постоянные боли в спине и «запястный синдром». Представители компании OnlineCasino, которая занимается онлайн-играми, решили проанализировать, как на организм человека влияет гейминг. Они создали модель геймера Майкла и описали его состояние здоровья после длительного сидения за компьютером. У «геймера будущего» искривленный позвоночник, недостаток витамина D в организме и экзема, которая возникла из-за постоянного стресса. У парня глаза «налиты кровью, так как он мало спит и постоянно смотрит в экран ПК. Пальцы у Майкла стерлись об контроллеры.По словам компании OnlineCasino, для того, чтобы не превратиться в подобный манекен, нужно, чтобы в комнату поступал солнечный свет. Кроме этого, они советуют прерываться на зарядку и следить за осанкой, заниматься спортом, употреблять здоровую пищу и по вечерам обязательно выходить на свежий воздух.