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Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек

Компания OnlineCasino создала модель человека, который постоянно сидит за компьютером, имея в виду любителей онлайн-игр и офисных сотрудников. Разработчики продемонстрировали, как «парень Майкл» или «геймер будущего» будет выглядеть через 20 лет.

Компания OnlineCasino показала, как через 20 лет будет выглядеть сидящий за ПК человек


Сидячий образ жизни и работа за компьютером негативно сказывается на здоровье человека. Многие молодые люди уже жалуются на постоянные боли в спине и «запястный синдром». Представители компании OnlineCasino, которая занимается онлайн-играми, решили проанализировать, как на организм человека влияет гейминг. Они создали модель геймера Майкла и описали его состояние здоровья после длительного сидения за компьютером. У «геймера будущего» искривленный позвоночник, недостаток витамина D в организме и экзема, которая возникла из-за постоянного стресса. У парня глаза «налиты кровью, так как он мало спит и постоянно смотрит в экран ПК. Пальцы у Майкла стерлись об контроллеры.

По словам компании OnlineCasino, для того, чтобы не превратиться в подобный манекен, нужно, чтобы в комнату поступал солнечный свет. Кроме этого, они советуют прерываться на зарядку и следить за осанкой, заниматься спортом, употреблять здоровую пищу и по вечерам обязательно выходить на свежий воздух.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:05

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