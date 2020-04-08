Отмечающий день рождения лидер группы Little Big Илья Прусикин показал «лучший подарок в жизни»
Лидер группы Little Big Илья Прусикин 8 апреля отмечает 35-летие. На своей странице в социальной сети Instagram музыкант опубликовал видеоролик, в котором показал «лучший подарок в жизни» - минирампу.
Свой день рождения Илья Прусикин отмечает в коттедже, который коллектив Little Big арендовал на 6 месяцев для уединения и усиленной работы. Однако даже во время самоизоляции друзьям музыканта удалось сделать подарок, которому он несказанно обрадовался. В описании под видеороликом артист признался, что «минирампа является лучшим подарком в жизни». Музыкант также отметил, что очень любит своих друзей и семью, которые сумели сделать ему такой сюрприз. Минирампа, являющаяся базовой фигурой для скейтпарка, сразу же была опробована именинником. Процесс своего катания артист продемонстрировал поклонникам.
За короткое время после публикации видеоролик просмотрели более 290 тысяч пользователей. Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, оценив в музыканте талант скейтбордиста. «Нет, Илья не старик», «Ты супер», - умилялись восторженные поклонники, поздравляя любимого артиста.
Свой день рождения Илья Прусикин отмечает в коттедже, который коллектив Little Big арендовал на 6 месяцев для уединения и усиленной работы. Однако даже во время самоизоляции друзьям музыканта удалось сделать подарок, которому он несказанно обрадовался. В описании под видеороликом артист признался, что «минирампа является лучшим подарком в жизни». Музыкант также отметил, что очень любит своих друзей и семью, которые сумели сделать ему такой сюрприз. Минирампа, являющаяся базовой фигурой для скейтпарка, сразу же была опробована именинником. Процесс своего катания артист продемонстрировал поклонникам.
За короткое время после публикации видеоролик просмотрели более 290 тысяч пользователей. Подписчики откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев, оценив в музыканте талант скейтбордиста. «Нет, Илья не старик», «Ты супер», - умилялись восторженные поклонники, поздравляя любимого артиста.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 19:00