Режиссер Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Радостной новостью счастливый многодетный отец поделился в своем микроблоге Instagram, опубликовав фотографии из столичной клиники. Режиссер показал счастливую улыбку новоиспеченной молодой матери, а также сделал селфи на фоне кроватки с малышом. О том, присутствовал ли худрук «Ералаша» во время родов, неизвестно. Он написал, что поздравляет супругу и себя с рождением сына. Подписчики, звездные коллеги и друзья написали многочисленные пожелания в адрес счастливых родителей и новорожденного мальчика.Екатерина Белоцерковская стала матерью в первый раз, а для ее супруга это уже четвертый ребенок. С актрисой, которая моложе его в два раза, Борис Грачевский заключил брак четыре года назад. Первая жена Галина, с которой знаменитость прожил 35 лет, подарила создателю «Ералаша» сына и дочь. Вторая супруга Анна была рядом четыре года и родила Борису Грачевскому дочь.