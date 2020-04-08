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Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает богатеть

Пока крупнейшие мировые предприятия терпят серьезные убытки из-за карантина, компания Amazon вынуждена набирать новых сотрудников, чтобы удовлетворить возросшие запросы потребителей. В итоге, даже несмотря на пандемию, Джефф Безос продолжает стремительно богатеть.
Когда карантин не в убыток: Владелец Amazon Джефф Безос продолжает богатеть

Похоже, что те 36 миллиардов долларов, которых лишился Джефф Безос в результате бракоразводного процесса, кардинальным образом на статусе владельца Amazon не отразились. Глава корпорации все так же является самым богатым человеком в мире и его достаток неуклонно растет. Помехой этому не стала даже пандемия коронавируса, которая не лучшим образом отразилась на работе других фирм и компаний.

Дело в том, что выбранная сфера деятельности Amazon оказалась эффективной и в перспективе, несмотря ни на объявленный во многих странах карантин, ни на грядущий экономический кризис. Мало того, корпорации Безоса даже потребовалось расширение штата, чтобы удовлетворить возросшие запросы потребителей. В итоге было нанято около 100 000 новых сотрудников, которые принялись собирать, паковать и доставлять товары, заказанные покупателями в режиме онлайн.

Сотрудники Amazon недовольны тем, что им приходится продолжать выходить на работу даже во время карантина. Рабочие даже пытались устраивать по этому поводу забастовки, однако, такого рода протесты закончились рядом увольнений. Джефф Безос напомнил всем несогласным с его политикой, что каждый желающий может просто уйти, но при этом, оставшись дома, зарплату не получит.

В итоге Amazon продолжает работать в новом, куда более интенсивном режиме, а его владелец – богатеть. На данный момент его состояние оценивается в 123 миллиарда долларов, но эксперты уверены, что к концу карантина эта цифра существенно возрастет.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:37

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