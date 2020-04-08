Ученые высадят в Арктике дыни и арбузы





По информации директора Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Вавилова Елены Хлесткиной, ученые проводят эксперименты, в ходе которых уже выращивают адаптированные к арктическим условиям арбузы и дыни. В текущем году специалисты испытают сорта, характеризующиеся компактными формами и быстротой дозревания плодов. Их собираются высадить в теплицы, не имеющие отопления. В то же время, чтобы установить отличия в геноме, генетики института планируют провести сравнение выведенных и обычных сортов. Полученная информация будет использована для будущей селекции.На территории, расположенной за полярным кругом, регулярно высаживают картошку разных сортов для установления наиболее выносливых и урожайных из них. Кроме того, в регионе растут капуста, свекла, огурцы, морковь и томаты.