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Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день рождения

Недавно старшему наследнику Елизаветы Боярской и Максима Матвеева Андрею исполнилось 8 лет. Звёздные родители не стали устраивать пышный праздник, а отметили день рождения в узком семейном кругу.

В своём микроблоге в Instagram Елизавета Боярская обратилась к сыну Андрею с поздравительным посланием. Знаменитость отметила, старший наследник является для неё и супруга Максима Матвеева настоящим сокровищем и источником счастья. Актриса пожелала ему всего самого хорошего и отметила, ребенок всегда может рассчитывать на поддержку своей большой семьи. Артистка также обратилась к поклонникам, настраивая их на позитив.

Звёздная мама отметила, праздник прошел дома, поскольку Елизавета Боярская со своими близкими находится на самоизоляции. Своих подписчиков звезда также призвала серьёзно отнестись к данному ограничению и выполнять все рекомендации врачей и властей. Чтобы никто не унывал, артистка спрогнозировала скорое окончание карантина, которое позволит гулять на улице и наслаждаться солнечной погодой.

Стоит отметит, на данный момент самой актуальной просьбой от звёзд театра, кино и шоу-бизнеса является пребывание всех поклонников на самоизоляции, что позволит стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:53

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