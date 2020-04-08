Елизавета Боярская трогательно обратилась к сыну Андрею в его день рождения





В своём микроблоге в Instagram Елизавета Боярская обратилась к сыну Андрею с поздравительным посланием. Знаменитость отметила, старший наследник является для неё и супруга Максима Матвеева настоящим сокровищем и источником счастья. Актриса пожелала ему всего самого хорошего и отметила, ребенок всегда может рассчитывать на поддержку своей большой семьи. Артистка также обратилась к поклонникам, настраивая их на позитив.Звёздная мама отметила, праздник прошел дома, поскольку Елизавета Боярская со своими близкими находится на самоизоляции. Своих подписчиков звезда также призвала серьёзно отнестись к данному ограничению и выполнять все рекомендации врачей и властей. Чтобы никто не унывал, артистка спрогнозировала скорое окончание карантина, которое позволит гулять на улице и наслаждаться солнечной погодой.Стоит отметит, на данный момент самой актуальной просьбой от звёзд театра, кино и шоу-бизнеса является пребывание всех поклонников на самоизоляции, что позволит стабилизировать ситуацию с распространением COVID-19.