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Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными проблемами"

Американский философ рассказал о том, что после окончания пандемии человечество столкнется с двумя глобальными проблемами. По мнению 91-летнего Ноама Хомского, это будет вопрос глобального потепления и растущей угрозы ядерной войны.
Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными проблемами"

Ноам Хомский отметил, что после коронавирусной инфекции возможно восстановление, но если человечество не обратит внимания на другие глобальные проблемы, то «это будет конец». Философ убежден, что глобальное потепление и ядерная война - намного страшнее COVID-19.

Для того, чтобы преодолеть мировой кризис, необходима «военная мобилизация». После этого выживут только авторитарные государства или страны, которые смогут радикально перестроить сознание общества. Речь идет о гуманных взглядах, при которых на первое место для жителей планеты будут выходить человеческие потребности, а не личная выгода.

Философ считает, что у США есть такая власть и могущество, за которыми следуют остальные государства. Ноам Хомский заметил «ироничную закономерность» в том, что Куба, на которую американское правительство наложило санкции, оказывает помощь Европе. Поэтому, эксперта шокируют факты, как на Западе протекает «цивилизационный кризис».

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:09

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