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Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере эротики

Селена Майер утаила от коллег по «Дом-2» свое прошлое в сфере эротики. Как оказалось, участница телестройки зарабатывала на жизнь съемкой полуобнаженных моделей.
Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере эротики

В 2017 году Селена Майер работала режиссером-постановщиком эротических видео. Участница телестройки во время съемки находилась исключительно по ту сторону камеры, и сама в подобных роликах в качестве модели не выступала. Однако об имеющемся опыте самореализации в сфере эротики все равно предпочла умолчать.

На проект Селена Майер пришла с целью «охотится на самцов», за что сразу и принялась. Такую позицию девушка подкрепляла соответствующим стилем поведения, который должен был дать понять окружающим, что комплексов у нее нет. В итоге мнения о Майер среди коллег по телестройке разделились. Кто-то просто ее недолюбливал, другие же откровенно называли участницу проекта «легкодоступной».

Единственной подругой Селены Майер была Вика Каплий, однако и с ней девушка умудрилась испортить отношений. Бывшая режиссер-постановщик увела у коллеги молодого человека – Никиту Уманского, чем еще сильнее настроила всех участников «Дом-2» против себя.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:17

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