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Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу апреля

Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в РФ может наступить раньше, чем предполагает Вероника Скворцова. Учёный считает, что остановить эпидемию можно к концу апреля.

Недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, вспышка COVID-19 в РФ может достигнуть пика через 10-14 дней, будет держаться на высшей ступени значений до половины первого месяца лета, и лишь после этого начнёт снижаться.

Анатолий Альштейн частично согласен с выводами коллеги, однако он считает, что улучшение ситуации с коронавирусом может наступить намного раньше. «Распространение COVID-19, на самом деле, пересечёт пиковую отметку через 2 недели. Однако следует учитывать, что пик переходит в спад, а это значит, что улучшений мы можем ожидать и раньше», — сообщил вирусолог. Согласно утверждению учёного, если люди и дальше будут следовать рекомендациям врачей и правительства, эпидемию можно будет остановить уже к концу апреля или в начале мая, сообщают «Рамблер. Новости».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:00

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