Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу апреля





Недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, вспышка COVID-19 в РФ может достигнуть пика через 10-14 дней, будет держаться на высшей ступени значений до половины первого месяца лета, и лишь после этого начнёт снижаться.Анатолий Альштейн частично согласен с выводами коллеги, однако он считает, что улучшение ситуации с коронавирусом может наступить намного раньше., — сообщил вирусолог. Согласно утверждению учёного, если люди и дальше будут следовать рекомендациям врачей и правительства, эпидемию можно будет остановить уже к концу апреля или в начале мая, сообщают «Рамблер. Новости».