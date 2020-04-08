Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу апреля
Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в РФ может наступить раньше, чем предполагает Вероника Скворцова. Учёный считает, что остановить эпидемию можно к концу апреля.
Недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, вспышка COVID-19 в РФ может достигнуть пика через 10-14 дней, будет держаться на высшей ступени значений до половины первого месяца лета, и лишь после этого начнёт снижаться.
Анатолий Альштейн частично согласен с выводами коллеги, однако он считает, что улучшение ситуации с коронавирусом может наступить намного раньше. «Распространение COVID-19, на самом деле, пересечёт пиковую отметку через 2 недели. Однако следует учитывать, что пик переходит в спад, а это значит, что улучшений мы можем ожидать и раньше», — сообщил вирусолог. Согласно утверждению учёного, если люди и дальше будут следовать рекомендациям врачей и правительства, эпидемию можно будет остановить уже к концу апреля или в начале мая, сообщают «Рамблер. Новости».
Недавно глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, вспышка COVID-19 в РФ может достигнуть пика через 10-14 дней, будет держаться на высшей ступени значений до половины первого месяца лета, и лишь после этого начнёт снижаться.
Анатолий Альштейн частично согласен с выводами коллеги, однако он считает, что улучшение ситуации с коронавирусом может наступить намного раньше. «Распространение COVID-19, на самом деле, пересечёт пиковую отметку через 2 недели. Однако следует учитывать, что пик переходит в спад, а это значит, что улучшений мы можем ожидать и раньше», — сообщил вирусолог. Согласно утверждению учёного, если люди и дальше будут следовать рекомендациям врачей и правительства, эпидемию можно будет остановить уже к концу апреля или в начале мая, сообщают «Рамблер. Новости».