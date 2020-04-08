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Власти Италии закрыли порты для мигрантов из-за пандемии коронавируса

Власти Италии решили ограничить доступ судов неправительственных организаций, спасающих мигрантов на море. Правительство также закрыло порты из-за пандемии коронавируса.

В новом декрете от руководителей МИД, Минтруда, Минздрава и МВД Италии сообщается, что национальные порты больше не отвечают требованиям международных договоров о морских спасательных операциях ввиду напряженной эпидемиологической обстановки. Более того, карантинные меры не позволяют организовать "безопасные места" для мигрантов. Ситуация также усложняется перегруженностью медучреждений и недостатком врачей, которые оказывают помощь больным COVID-19.

Стоит отметить, что подобное решение было спровоцировано недавней просьбой от экипажа корабля немецкой НПО, которая в ходе двух операций спасла в Средиземном море 150 человек. Моряки обратились к Мальте и Италии с намерением предоставить порт для их высадки, но получили отказ. Известно, что в период с 1 января по 8 апреля на Апеннинский полуостров морским путем прибыли более 3 тысяч мигрантов, тем самым повышая риск обострения пандемии.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:53

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