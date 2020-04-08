В Москве пенсионер из-за очереди в аптеке избил известного историка Владислава Назарова

«Мне бы не хотелось, чтобы расследование затягивали. Боюсь, виновник моего состояния воспользуется связями», - цитирует «МК» ученого.







Пострадавший рассказал, что занял очередь и отошел проверить, свободны ли другие кассы. Вернувшись к своему окну, он увидел некого субъекта, который без объяснений отправил его в нокаут. При падении ученый ударился головой о плитку на полу и потерял сознание. В больнице врачи обнаружили у Назарова кровоизлияние в мозг. Два дня пациент лежал в реанимации. Несмотря на лечение, о выписке пока говорить рано.Делом занимается отделение полиции в Хамовниках. Личность подозреваемого установлена – им оказался крупный бизнесмен, владеющий строительной компанией. Правоохранители взяли у него показания, но уголовное дело так и не возбудили.