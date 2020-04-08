Яна Рудковская призвала ввести уголовное наказание за травлю в Сети

«Я хорошо знакома с травлей. Меня часто называют бабкой, просят сменить купальник на длинную юбку, отказаться от фотошопа. Только вдумайтесь в этот бред! Я при росте в 168 см вешу 52 килограмма и прекрасно выгляжу. Мне не нужно ретушировать свою фигуру. Простите, какая я вам бабка?» - выразила свои мысли Рудковская.

Светлана Бондарчук обсудила с именитыми персонами критику и негатив в социальных сетях. Звезд ругают за фото в купальниках, обнаженные кадры во время отдыха за границей. Хейтеры советуют женщинам за 40 записать себя в бабули и нянчить внуков.Знаменитость не может понять, зачем такие люди появляются в ее жизни. Продюсер не вступает с критиками в спор, но блокирует им доступ к аккаунту. Полгода назад некая «Праведница Анна» угрожала убить ее сына. Полиция нашла злоумышленников, идет следствие. Рудковская считает, что раз таких случаев стало много, пора внедрять инструмент воздействия на хейтеров, прописанный в уголовном кодексе.