Организаторы "Бессмертного полка" сочли шествие опасным даже после конца карантина





На официальном веб-портале "Бессмертного полка" появилось обращение к соотечественникам, которое рассматривало возможность отмены инициативы на 9 мая ввиду напряженной эпидемиологической обстановки. Организаторы считают, что даже в случае отмены властями режима самоизоляции - коронавирусная инфекция все еще будет представлять угрозу, особенно в местах массового скопления людей. Все же авторы будут следить за ситуацией с пандемией и действовать соответствующим образом.В письме также указывается, что празднование Дня Победы и демонстрация уважения к павшим в бою возможна и без риска для здоровья. Альтернативой шествию может стать распространение в Сети историй о предках, переживших войну, а также семейные обсуждения подвигов советских граждан. Стоит отметить, что ранее источники сообщали о возможности проведения мероприятия в виртуальном формате, которую пока не подтвердили организаторы.