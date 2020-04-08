АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

Организаторы "Бессмертного полка" сочли шествие опасным даже после конца карантина

Авторы инициативы "Бессмертный полк" считают, что празднование Дня Победы возможно и без памятного шествия. Организаторы сочли его опасным даже после конца карантина.

На официальном веб-портале "Бессмертного полка" появилось обращение к соотечественникам, которое рассматривало возможность отмены инициативы на 9 мая ввиду напряженной эпидемиологической обстановки. Организаторы считают, что даже в случае отмены властями режима самоизоляции - коронавирусная инфекция все еще будет представлять угрозу, особенно в местах массового скопления людей. Все же авторы будут следить за ситуацией с пандемией и действовать соответствующим образом.

В письме также указывается, что празднование Дня Победы и демонстрация уважения к павшим в бою возможна и без риска для здоровья. Альтернативой шествию может стать распространение в Сети историй о предках, переживших войну, а также семейные обсуждения подвигов советских граждан. Стоит отметить, что ранее источники сообщали о возможности проведения мероприятия в виртуальном формате, которую пока не подтвердили организаторы.

+Дзен +Яндекс новости
Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:13

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Селена Майер утаила от участников «Дом-2» прошлое в сфере…
Философ Ноам Хомский: "После пандемии человечество столкнется с двумя глобальными…
Фестиваль «ЖАРА» могут отменить из-за банкротства Эмина…
Вирусолог Анатолий Альштейн сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 в России наступит к концу…
Власти Италии закрыли порты для мигрантов из-за пандемии…
В Госдуме РФ обсудят законопроект о выплатах на время…
Алексей Спиридонов о коронавирусе: «Все мы когда-то…
Ученые создали радиофармпрепарат для определения рака…
В Mozilla Firefox 75 представили новую адресную…
Яна Рудковская призвала ввести уголовное наказание за травлю в…
Организаторы "Бессмертного полка" сочли шествие опасным даже после конца…
Археологи нашли средневековую святыню с «Холма Дьявола» в пещере британского графства…
«От меня скрывают результаты тестов»: Журналист Максим Шевченко госпитализирован с…
В Москве пенсионер из-за очереди в аптеке избил известного историка Владислава…
Американские ученые записали "мелодию"…
Сергей Соседов после контакта со Львом Лещенко пожаловался на боль в горле и заложенный…
Российский космонавт Анатолий Иванишин рассказал о двух способах полета в…
Шура из «Би-2» о жизни детей в США: «Они свободно владеют двумя…
Палеонтологи рассказали об удивительных фактах, касающихся летучих…
Лидия Федосеева-Шукшина о конфликте с родными: «Жизнь прожить – не поле…
В МВД Турции рассказали, как заботиться об уличных животных в условиях…
«Я ужасный человек»: Денис Косяков извинился за высмеивание находящейся в коме Надежды…
Ученые считают невозможным остановить перенаселение…
"Какая она красавица!": Марина Зудина показала дочь Марию от Олега…
В Сети поделились рендерами нового Samsung Galaxy A71…
Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств…
MediaTek и Samsung планируют поставлять 5G-чипы для смартфонов…
Эксперты назвали опасным для здоровья человека правило «пяти…
Просмотреть все новости