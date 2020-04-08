«От меня скрывают результаты тестов»: Журналист Максим Шевченко госпитализирован с пневмонией

«Снимок сразу показал все очаги в легких. Область поражения была обширной. Меня мгновенно увезли на скорой», - цитирует «Рамблер» Шевченко.





Шевченко рассказал, что неделю страдал от высокой температуры, колебавшейся от 38 до 39 градусов. Корреспондент пять раз вызывал врачей, сдавал анализ на коронавирус, пропил курс антибиотиков. Медики не услышали хрипов в легких, но состояние ухудшалось, поэтому журналист сам пошел в больницу и сделал рентген.Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, к 8 апреля в РФ COVID-19 выявили у 8672 человек. 40% новых пациентов являются людьми в возрасте 18-45 лет, 6% - детьми.