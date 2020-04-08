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«От меня скрывают результаты тестов»: Журналист Максим Шевченко госпитализирован с пневмонией

Максим Шевченко госпитализирован в больницу с двусторонней пневмонией. Журналисту до сих пор не озвучили результаты тестов на коронавирус.
«От меня скрывают результаты тестов»: Журналист Максим Шевченко госпитализирован с пневмонией

Шевченко рассказал, что неделю страдал от высокой температуры, колебавшейся от 38 до 39 градусов. Корреспондент пять раз вызывал врачей, сдавал анализ на коронавирус, пропил курс антибиотиков. Медики не услышали хрипов в легких, но состояние ухудшалось, поэтому журналист сам пошел в больницу и сделал рентген.
«Снимок сразу показал все очаги в легких. Область поражения была обширной. Меня мгновенно увезли на скорой», - цитирует «Рамблер» Шевченко.

Согласно данным с сайта стопкоронавирус.рф, к 8 апреля в РФ COVID-19 выявили у 8672 человек. 40% новых пациентов являются людьми в возрасте 18-45 лет, 6% - детьми.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 17:05

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