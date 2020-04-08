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Лидия Федосеева-Шукшина о конфликте с родными: «Жизнь прожить – не поле перейти»

Лидия Федосеева-Шукшина стала героиней передачи «Секрет на миллион». В разговоре с Лерой Кудрявцевой актриса рассказала о любимых мужчинах, конфликте с семьей и дочерях.
Лидия Федосеева-Шукшина о конфликте с родными: «Жизнь прожить – не поле перейти»

Федосеева-Шукшина проживает насыщенную, наполненную интересными событиями жизнь. Ее память полна удивительных событий, к примеру, о романе с Василием Шукшиным, являвшимся мечтой сотни советских женщин. В браке у супругов родились Ольга и Мария, но сестры всегда боролись за материнскую ласку, поэтому до сих пор не помирились. Актриса понимает, что рано или поздно ее не станет и просит наследниц найти точки соприкосновения.
«У меня есть дети, внуки и правнуки. Я хочу, чтобы им всем досталось наследство, но споры начались уже сейчас. Не знаю, может я при жизни станут бомжихой! При такой большой семье я очень одинока, но дети имеют право на свое мнение. Не хочу сейчас ворошить прошлое» - сказала знаменитость с дрожью в голосе.

Новый выпуск шоу выйдет на НТВ 11 апреля. В 21:00 зрители узнают, откроет ли Федосеева-Шукшина главную тайну своей жизни.

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ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:30

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