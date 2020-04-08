«Я ужасный человек»: Денис Косяков извинился за высмеивание находящейся в коме Надежды Бабкиной

«Мне никто не угрожал и не заставлял извиняться, просто совесть замучила. Я понял, что из-за сотни смертей в мире мы стали относиться к утрате, как к обыденному делу, а иногда даже смеяться над чьей-то гибелью. Теперь я считаю себя плохим человеком, но и вас хочу поругать за «лайки». Я очень дурно поступил, но видео удалять не буду, чтобы оно стало напоминанием о моей ошибке», - написал Косяков.



Косяков показал поклонникам видео о последних новостях. Знаменитость посмеялся над вероятным заражением Бабкиной коронавирусом, смертью женщины, придавленной рекламным щитом, и другими событиями. Когда актер почитал официальные СМИ, он стал переживать из-за своего неуместного поведения, так как исполнительница народных песен лежит в коме в реанимации.