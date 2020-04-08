"Какая она красавица!": Марина Зудина показала дочь Марию от Олега Табакова
Актриса Марина Зудина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию уже подросшей дочери Марии покойного Олега Табакова. Недавно наследнице знаменитого актёра исполнилось 14 лет.
Олега Табакова не стало в марте 2018 году. Последней любовью артиста стала его ученица Марина Зудина. Позже пара поженилась и у супругов родились двое детей: Павел и Мария. Недавно дочь знаменитости отметила 14-летие. С этим праздником её поздравила звёздная мама. Она поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором можно увидеть наследницу актёра. Девочка позирует в светлых джинсах и серой толстовке.
Судя по всему, Мария оказалась на крыше дома, где и была сфотографирована. В подписи к фотографии Зудина отметила, её дочь появилась на свет в светлый праздник Благовещение Пресвятой Богородицы и у неё впереди вся жизнь. Марию Табакову также поздравили актёр Андрей Бурковский и актриса Александра Ребёнок. Большое количество поклонников отметили, что девочка очень похожа на своего знаменитого отца. «В такой великий праздник родилась девочка!», «Красивая девочка. В маму», «Какая она красавица! Всего самого доброго и хорошего ей на жизненном пути», — присоединились к поздравлениям поклонники артистки.
Олега Табакова не стало в марте 2018 году. Последней любовью артиста стала его ученица Марина Зудина. Позже пара поженилась и у супругов родились двое детей: Павел и Мария. Недавно дочь знаменитости отметила 14-летие. С этим праздником её поздравила звёздная мама. Она поделилась с поклонниками архивным снимком, на котором можно увидеть наследницу актёра. Девочка позирует в светлых джинсах и серой толстовке.
Судя по всему, Мария оказалась на крыше дома, где и была сфотографирована. В подписи к фотографии Зудина отметила, её дочь появилась на свет в светлый праздник Благовещение Пресвятой Богородицы и у неё впереди вся жизнь. Марию Табакову также поздравили актёр Андрей Бурковский и актриса Александра Ребёнок. Большое количество поклонников отметили, что девочка очень похожа на своего знаменитого отца. «В такой великий праздник родилась девочка!», «Красивая девочка. В маму», «Какая она красавица! Всего самого доброго и хорошего ей на жизненном пути», — присоединились к поздравлениям поклонники артистки.
ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 16:09