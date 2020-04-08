В Сети поделились рендерами нового Samsung Galaxy A71 5G
Инсайдеры решили поделиться в Сети изображениями нового Samsung Galaxy A71 5G. Рендеры показали флагманский смартфон в разных вариантах цветового исполнения.
Пользователи веб-ресурса Pricebaba недавно смогли оценить дизайнерские решения Samsung Galaxy A71 5G, рендеры которого сопровождались внушительными спецификациями. Разработчики из южнокорейской компании решили предоставить новинке экран с вырезом Infinity-O для фронтальной камеры. 32-мегапиксельный датчик дополнен основным модулем на 64 Мп, 12 Мп, а также двумя объективами по 5 Мп, один из которых отвечает за макросъемку, а второй - является ToF-сенсором.
Что касается производительности, то клиентов может порадовать наличие процессора Exynos 980 5G, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Комплектация также включает в себя разъем для microSD, аккумуляторную батарею на 4370 мА·ч и операционную систему Android 10 с обложкой One UI 2.0. Инсайдеры говорят, что ориентировочная стоимость продукта в базовом варианте составляет около 500 долларов США.
Пользователи веб-ресурса Pricebaba недавно смогли оценить дизайнерские решения Samsung Galaxy A71 5G, рендеры которого сопровождались внушительными спецификациями. Разработчики из южнокорейской компании решили предоставить новинке экран с вырезом Infinity-O для фронтальной камеры. 32-мегапиксельный датчик дополнен основным модулем на 64 Мп, 12 Мп, а также двумя объективами по 5 Мп, один из которых отвечает за макросъемку, а второй - является ToF-сенсором.
Что касается производительности, то клиентов может порадовать наличие процессора Exynos 980 5G, 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти с возможностью расширения. Комплектация также включает в себя разъем для microSD, аккумуляторную батарею на 4370 мА·ч и операционную систему Android 10 с обложкой One UI 2.0. Инсайдеры говорят, что ориентировочная стоимость продукта в базовом варианте составляет около 500 долларов США.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:04