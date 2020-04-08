Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств хрена





Хрен обладает антиканцерогенными свойствами, снижающими риск развития рака ЖКТ и легких. Его эффективность повышает наличие глюкозинолатов, являющихся ферментами, ингибирующими рост опухолей и вызывающих апоптоз.Листья и корень, богатые антиоксидантами, активируют выработку лейкоцитов и повышают иммунитет. Растение подходит для лечения стафилококка, нормализации кровяного давления, поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, восполнения дефицита калия. За счет содержания клетчатки острый овощ улучшает работу кишечника, избавляет от диареи и запоров. Запах хрена позволяет очистить носовые пазухи от слизи, устранить застойные явления простуды и аллергии.