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Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств хрена

Медики назвали 5 полезных для здоровья человека свойств хрена, относящегося к семейству крестоцветных. Травянистое растение содержит витамин C, марганец, цинк, калий, фосфор, магний, железо, клетчатку.
Медики назвали 5 полезных для здоровья свойств хрена

Хрен обладает антиканцерогенными свойствами, снижающими риск развития рака ЖКТ и легких. Его эффективность повышает наличие глюкозинолатов, являющихся ферментами, ингибирующими рост опухолей и вызывающих апоптоз.

Листья и корень, богатые антиоксидантами, активируют выработку лейкоцитов и повышают иммунитет. Растение подходит для лечения стафилококка, нормализации кровяного давления, поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, восполнения дефицита калия. За счет содержания клетчатки острый овощ улучшает работу кишечника, избавляет от диареи и запоров. Запах хрена позволяет очистить носовые пазухи от слизи, устранить застойные явления простуды и аллергии.

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Наука / Важно
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 16:00

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