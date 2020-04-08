MediaTek и Samsung планируют поставлять 5G-чипы для смартфонов Huawei





Huawei ищет новые способы избавить собственное производство от необходимости покупать комплектующие у стран Запада. Ввиду напряженности отношений Китая и США из-за экономических санкций, компании приходится выбирать между MediaTek и Samsung Electronics, ограничивая себя в продукции Qualcomm. Стоит отметить, что бренд сейчас работает над собственными чипсетами HiSilicon Kirin совместно с TSMC. Все же, когда дело касается 5G-процессоров среднего и начального уровня, то Huawei вынуждена обращаться за помощью к своим азиатским партнерам.Представители китайской корпорации заявили, что они рассматривают возможность постоянного сотрудничества с MediaTek и Samsung, которые соперничают за право поставлять чипсеты для смартфонов. Эксперты считают, что в скором времени бренд будет нуждаться в однокристальных системах с поддержкой сетей пятого поколения не только для своих флагманов, но и для устройств низшего ценового сегмента. Это особенно актуально, учитывая стабильный рост спроса на девайсы с технологией 5G.