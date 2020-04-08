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Эксперты назвали опасным для здоровья человека правило «пяти секунд»

Эксперты назвали опасным для здоровья правило «пяти секунд», отводящимся для поднятия с пола упавшего продукта. Верить в подобные мифы в XXI веке по меньшей мере стыдно.
Эксперты назвали опасным для здоровья человека правило «пяти секунд»

Согласно древним легендам, правило придумал Чингисхан. В те годы великий правитель Монгольской империи вряд ли догадывался о существовании болезнетворных микроорганизмов. Скорее всего, миф укоренился, когда люди узнали о патогенах.

Бактерии и вирусы, покрывающий пол, не обучены счету и времени, поэтому не станут выжидать пять секунд, чтобы начать колонизировать упавшую еду. Патогены сразу попадают на продукт и благодаря обилию питательных веществ начинают размножаться. Если быстро поднять кусок и съесть, то кишечная палочка, листерия, сальмонелла сразу попадут в организм и начнут поражать здоровые клетки.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:50

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