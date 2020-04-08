Эксперты назвали опасным для здоровья человека правило «пяти секунд»





Согласно древним легендам, правило придумал Чингисхан. В те годы великий правитель Монгольской империи вряд ли догадывался о существовании болезнетворных микроорганизмов. Скорее всего, миф укоренился, когда люди узнали о патогенах.Бактерии и вирусы, покрывающий пол, не обучены счету и времени, поэтому не станут выжидать пять секунд, чтобы начать колонизировать упавшую еду. Патогены сразу попадают на продукт и благодаря обилию питательных веществ начинают размножаться. Если быстро поднять кусок и съесть, то кишечная палочка, листерия, сальмонелла сразу попадут в организм и начнут поражать здоровые клетки.