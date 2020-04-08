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Минкомсвязи обязало социально значимые порталы создать версии сайтов без видео

Сетевые порталы, вошедшие в перечень социально значимых, вынудили создать версии сайтов без видео. Минкомсвязи таким образом обязало веб-ресурсы обеспечить доступ для пользователей на нулевом балансе.

На сайте нормативных актов Министерства связи и массовых коммуникаций РФ появилось новое постановление, обязывающее руководство социально-значимых ресурсов разработать текстовые версии своих веб-страниц. В перечень из 391 наименования вошли множество социальных платформ и телеканалов, среди которых значились Первый канал, ТНТ, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс.Новости», РБК, «РИА Новости», ТАСС и многие другие. Подобная мера является частью программы информационной поддержки соотечественников из-за пандемии коронавируса.

Известно, что теперь юзеры с нулевым балансом могут пользоваться образовательными площадками о здоровье, науке, спорте, литературе и искусстве без поддержки «потокового» видео. Один из менеджеров крупного медиа-холдинга сообщил, что несмотря на возможность реализации подобной инициативы - она экономически невыгодна. В Минкомсвязи предупредили, что если перечисленные порталы не создадут отдельные веб-страницы, их могут исключить из числа социально значимых.

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Общество / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:43

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