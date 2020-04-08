Николай Должанский о гареме: «Хочу сохранить Катю Богданову и взять в любовницы Юлю Жукову»

«Законодательно жена может быть одна, но формально мне нужны и Катя, и Юля. В жизни так бывает. Обычно супруга не одобряет любовниц, но они все равно есть, поэтому разрешения я спрашивать ни у кого не хочу», - заявил Должанский во время тет-а-тета с Андреем Черкасовым.



