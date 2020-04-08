Николай Должанский о гареме: «Хочу сохранить Катю Богданову и взять в любовницы Юлю Жукову»
Николай Должанский рассказал о мечте завести гарем. Участник шоу «Дом-2» пытается сохранить отношения с женой Катей Богдановой и взять в любовницы Юлию Жукову.
Жукова и Богданова восприняли заявление ненасытного избранника в штыки. Дамы не понимают, как можно на всю страну говорить о гареме, если ни одна из них не дала согласие на такую модель отношений. Участница реалити неоднократно говорила Должанскому, что не собирается ходить с ним на свидания, но он продолжает ее преследовать.
Ранее звезда телестройки заявил, что ребенок у него может появиться внезапно.
«Законодательно жена может быть одна, но формально мне нужны и Катя, и Юля. В жизни так бывает. Обычно супруга не одобряет любовниц, но они все равно есть, поэтому разрешения я спрашивать ни у кого не хочу», - заявил Должанский во время тет-а-тета с Андреем Черкасовым.
Жукова и Богданова восприняли заявление ненасытного избранника в штыки. Дамы не понимают, как можно на всю страну говорить о гареме, если ни одна из них не дала согласие на такую модель отношений. Участница реалити неоднократно говорила Должанскому, что не собирается ходить с ним на свидания, но он продолжает ее преследовать.
Ранее звезда телестройки заявил, что ребенок у него может появиться внезапно.
ШоуБиз
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:24