В РФ туристы смогут вернуть себе деньги за "сгоревшие" путёвки из фондов туроператоров
Российские туристы, имеющие на руках путевки, которыми не могут воспользоваться по причине ограничений по COVID-19, смогут вернуть себе деньги из фондов персональной ответственности туроператоров. Об этом сообщает информационный портал «Серп и молот».
Средства, потраченные на турпутёвки, будут возвращены в том случае, если поездка была запланирована в период с начала действия ограничений, которые приняты иностранными государствами из-за COVID-19, и до начала июня. Потраченные финансы вернут при предоставлении уведомления, поданного не позже 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Извещение «Турпомощь» предоставляется самим туроператором. Те туристические фирмы, которые не передали сообщение, должны перечислять ежегодный взнос в фонд не позже 15 апреля 2021 года. Также правительство приняло решение вывести из резерва 3,5 млрд рублей для возмещения туроператорам части убытков, которые они потерпели по причине вспышке коронавируса.
Недавно Владимир Путин провел видеоконференцию с вирусологами, в ходе которой обсудил возможность сокращения нерабочих дней в апреле. Президент России утверждает, решения, принимаемые властью, должны «соответствовать сложившейся ситуации и соразмерны риску распространения по стране коронавируса».
Средства, потраченные на турпутёвки, будут возвращены в том случае, если поездка была запланирована в период с начала действия ограничений, которые приняты иностранными государствами из-за COVID-19, и до начала июня. Потраченные финансы вернут при предоставлении уведомления, поданного не позже 15 апреля в объединение туроператоров в сфере выездного туризма.
Извещение «Турпомощь» предоставляется самим туроператором. Те туристические фирмы, которые не передали сообщение, должны перечислять ежегодный взнос в фонд не позже 15 апреля 2021 года. Также правительство приняло решение вывести из резерва 3,5 млрд рублей для возмещения туроператорам части убытков, которые они потерпели по причине вспышке коронавируса.
Недавно Владимир Путин провел видеоконференцию с вирусологами, в ходе которой обсудил возможность сокращения нерабочих дней в апреле. Президент России утверждает, решения, принимаемые властью, должны «соответствовать сложившейся ситуации и соразмерны риску распространения по стране коронавируса».