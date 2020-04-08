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Немецкие ученые развенчали "страшные мифы" о коронавирусе

Немецкие ученые развенчали самые распространенные и страшные мифы о коронавирусе. Выводы базируются на анализе поверхностей в домах людей с подтвержденным диагнозом.

Ученые во главе с вирусологом Хендриком Шреком выяснили, что на кнопках сливных бачков, дверных ручках, шерсти котов вирус присутствует, но он находится в нежизнеспособном состоянии. Опасности заражения нет даже при целенаправленном чихании на предмет, а значит возбудитель не может размножаться вне человеческого организма.

Александр Лукашев из Института паразитологии при Сеченовском медуниверситете считает открытие коллег важным, но при этом призывает людей не отказываться от гигиены рук. Полностью исключать вероятность передачи COVID-19 через предметы нельзя, поэтому лучше придерживаться первоначальных правил безопасности.
«Магазинные продукты можно мыть с мылом, которое уничтожит все вирусы и бактерии. Не паникуйте – просто не забывайте об элементарных мерах предосторожности», - цитирует «МК» Лукашева.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 15:09

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