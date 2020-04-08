Porsche Boxster переделали в ретро-кар 356 Speedster образца 1954 года





Британские блогеры решили привлечь внимание к спидстеру Iconic Autobody 387, который построили на базе второй генерации Boxster, подражая классическому 356 Speedster. Видеоролик продемонстрировал качество сборки автомобиля и его сильно модифицированный кузов, о чем говорят минимальные зазоры между панелями и окрасочные работы без дефектов. Все же интерьер производитель оставил оригинальным, который лишь дополнили обивкой из коричневой кожи и ткани в стиле ретро. Компания Iconic Autobody собирается построить 356 подобных "копий", стоимость которых составляет около 6,5 млн рублей.Известно, что первые экземпляры спортивного автомобиля 356 Speedster появились в 1954 году, когда завоевали небывалую популярность. Причиной является наличие низкого ветрового стекла, ковшеобразных кресел и необычного откидного верха. За все время производства Porsche выпустил менее тысячи этих машин, из которых на нынешний день сохранилось около пары сотен. Реставрация является довольно проблематичной для коллекционеров, ведь спидстер построили на цельной конструкции.