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Porsche проводит испытания обновленного Cayenne Coupe

Фотошпионы недавно заметили образец обновленного Cayenne Coupe на дорогах Европы. Компания Porsche проводит испытания кроссовера, который отличился необычным дизайном.

Хотя линейка Porsche Cayenne не может похвастаться большим выбором, как популярные спорткары 911, кроссоверы постепенно пополняются все новыми моделями. Подтверждением тому являются новые шпионские снимки Porsche Cayenne Coupe, характеристики которого изучали на тестовом заезде. Эксперты заметили, что задняя часть кузова претерпела существенные изменения, в то время как общий силуэт остался классическим. Некоторые автолюбители теоритезируют, что представленный на фото кроссовер является эквивалентом купе 911 GT.

Причиной можно назвать наличие новой выхлопной системы с двойными наконечниками, которые расположились близко друг к другу. Стоит отметить, что производитель не удосужился снять старые выхлопные накладки, которые можно увидеть на углах бампера. Porsche также работает над эксклюзивной комплектацией Panamera под названием Lion, двигатель которого сможет выдавать до 820 л. с. Было бы разумно предположить, что и кроссовер Cayenne получит версию со столь производительным мотором.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:55

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