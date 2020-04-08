Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук рассказал о связи коронавируса с контролем над планетой

«Власти США думают, что созданный ими хаос и паника помогут управлять миром и вмешиваться в экономические процессы. О самой природе вируса я говорить не буду», - заявил Ковальчук.





Эксперт понимал, что появившиеся на мировой арене многочисленные проблемы могли привести к смене порядка. С помощью одного невидимого вируса политикам удалось остановить экономику и создать совершенный вариант управления миром, работающий на «животном страхе смерти».Сам Соловьев недоволен россиянами, критикующими власти за дефицит масок. Ведущий считает, что за время пандемии каждый мог сшить для себя многоразовую повязку и успокоиться.