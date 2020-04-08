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Звезды «Твин Пикс» за 30 лет кардинально изменились

Звезды сериала «Твин Пикс» за 30 лет со дня премьеры, состоявшейся 8 апреля 1990 года, кардинально изменились. Экспериментальный проект об убийстве в провинциальном городке произвел настоящую революцию в кинематографе.
Звезды «Твин Пикс» за 30 лет кардинально изменились

Кайл Маклахлен, сыгравший агента Дейла Купера, работал в разных фильмах и сериалах, но зрители считали его актером одной роди. Его появление в третьем сезоне «Твин Пикса» стало подарком для фанатов. Знаменитость не женился на коллеге Ларе Флинн Бойл, выбрав в спутницы Дезри Грубер. Журналистка родила ему сына Каллума Лайона.

Шерил Ли, известная по роли Лоры Палмер, в последние годы играет в театре. В 2014 году актриса продала дом, чтобы оплатить лечение от фебрильной нейтропении. В тяжелые времена рядом с ней был муж Джесс Даймонд и сын Элайджа. Позже их брак распался.

Джеймс Маршалл, сыгравший Джеймса Херли, облысел из-за некачественных препаратов, выписанных врачом. Актер отсудил у производителя 11 млн долларов. Сейчас он старается больше времени проводить с женой Рене Гриффин.

Шерилин Фенн, игравшая в «Твин Пиксе» Одри Хорн, успела два раза выйти замуж, но не бросила кино. Актриса надеется, что дождется своей оскароносной роли.

Лара Флинн Бойл, перевоплотившаяся в Донну Хейворд, переборщила с пластикой. Из-за неудачных операций ее перестали приглашать в хорошие фильмы. Несмотря на многочисленные связи, романы и браки, знаменитость не стала матерью, посчитав себя слишком эгоистичной особой.

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Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:43

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