Анфиса Чехова о йоге: "Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые вещи"

Анфиса Чехова опубликовала несколько фотографий, сделанных во время выполнения упражнений. В комментарии исполнительница написала, что самое интересное на этих кадрах — это морда ее собаки по кличке Картошка, выразительно говорящая, что животное думает о таком времяпровождении. Но сама знаменитость считает, что на карантине без занятий йогой никак нельзя обойтись. Ведь если сидеть дома и ничего не делать, то можно сильно поправиться. В конце публикации Анфиса Чехова сообщила, что хочет влезать во все свои любимые вещи после окончания карантина.Подписчики начали шутить, что Картошка тоже не хочет поправляться, но при этом надеется похудеть, просто наблюдая за своей звездной хозяйкой. Фанаты отметили, что в облагающем комбинезоне Анфиса Чехова выглядит отлично и ей не грозит набрать лишний вес на карантине.