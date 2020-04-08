Церемония схождения Благодатного огня пройдет в Иерусалиме 18 апреля





Предполагалось, что из-за коронавируса церемонию отменят или перенесут. В официальных источниках данные не подтверждались, а значит они не соответствуют действительности.Священник предупредил, что не стоит пугаться, паниковать и готовиться к концу света, если огонь не сойдет. Явление, происходящее в храме Гроба Господня, появилось не с начала зарождения христианства, а имеет отсыл к проведению вечерней службы, для которой патриарх всегда зажигал светильник.Благодатный огонь не является базовой площадкой веры, но он имеет важное значение. В Россию его стали привозить после распада СССР, поскольку до 90-х годов авиасообщение с Иерусалимом отсутствовало.