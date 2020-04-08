Рустам Солнцев рассекретил имена геев российского шоу-бизнеса

«Общественность считает, что люди нетрадиционной ориентации пробиваются вверх через постель. Да, байки и легенды по этому поводу ходят, но мне они кажутся неким анахронизмом», - заявил Солнцев.





Шоумен рассказал, что в 90-е годы в определенных кругах ходили сплетни о Владе Сташевском и певце Никите, который по неизвестным причинам пропал со сцены. Слухи связаны с ныне покойным продюсером. Что касается современной эстрады, то здесь экс-участник передачи «Дом-2» выделил Алекса Малиновского, обладающего яркой внешностью. Певец через разных звезд пытался сделать успешную карьеру, но его не признали и забыли.Солнцев отметил, что Малиновский постоянно хвастался своим половым органом, но для успеха нужна еще и харизма. Шоумен готов стать для музыканта хайп-специалистом, но расчет «телом» его не интересует, передают «Дни.ру».