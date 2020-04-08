«Занималась готовкой и уборкой»: Беременная супруга Андрея Черкасова не сидит на карантине без дела

Беременная супруга Андрея Черкасова разместила фотографию, на которой она запечатлена с грустным лицом. В комментарии бывшая участница «Дом-2» рассказала, что за 12 дней карантина она успела разобрать одежду и огромный чемодан отправила нуждающимся. Также возлюбленная Андрея Черкасова занималась готовкой, уборкой, рекламой, поиском всего необходимого для будущего малыша, английским и даже гипнородами, чтобы избавиться от страхов и негативных мыслей.Беременная Кристина Черкасова сообщила, что ей очень хочется выбраться за пределы своего дома, гулять, встречаться с подружками, посещать кафе, рестораны, кино и игровые центры. Но она понимает, что сейчас для этого всего не время. Также экс-участница «Дом-2» поинтересовалась, как проводят время ее подписчики. Они ответили, что ждут окончания карантина, а пока занимаются домашними делами.