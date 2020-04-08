Марк Рудинштейн об онкологии: «Не знаю, сколько мне еще осталось»
Марк Рудинштейн рассказал о своем страшном диагнозе. Актер, отметивший 7 апреля 74-летие, болен раком, и не знает, сколько ему осталось жить.
Рудинштейн из-за коронавируса решил самоизолироваться. Знаменитость не стал праздновать день рождения, но попил с родными чай. Актер не пользуется интернетом, поэтому даже в честь праздника отказался устраивать видеоконференцию.
Ранее актер рассказал, как променял супругу на «ночную бабочку».
Рудинштейн из-за коронавируса решил самоизолироваться. Знаменитость не стал праздновать день рождения, но попил с родными чай. Актер не пользуется интернетом, поэтому даже в честь праздника отказался устраивать видеоконференцию.
«Мне грустно. Я серьезно болен, и никто не говорит, сколько мне отмерено. Я тяжело переношу новость, ни о чем другом думать не могу. Карантин пришелся как раз кстати, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Желаю себя здоровья, хотя в моем положении вряд ли это возможно. Осталось немного времени, чтобы поиронизировать над собой», - цитирует «Телепрограмма» Рудинштейна.
Ранее актер рассказал, как променял супругу на «ночную бабочку».
Культура
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:11