Марк Рудинштейн об онкологии: «Не знаю, сколько мне еще осталось»

«Мне грустно. Я серьезно болен, и никто не говорит, сколько мне отмерено. Я тяжело переношу новость, ни о чем другом думать не могу. Карантин пришелся как раз кстати, чтобы никто не задавал лишних вопросов. Желаю себя здоровья, хотя в моем положении вряд ли это возможно. Осталось немного времени, чтобы поиронизировать над собой», - цитирует «Телепрограмма» Рудинштейна.



