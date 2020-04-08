Доктор Александр Мясников о коме Надежды Бабкиной: «Она мешала работе аппарата ИВЛ»

«Я говорил с родными Надежды Георгиевны и знал о ее госпитализации. Семья не хотела привлекать внимание, поэтому скрывала данные о болезни. Врачи не всегда вводят людей в кому из-за тяжелого состояния здоровья, обычно такое решение принимается, когда пациент мешает работе аппарата ИВЛ. Звание народной артистки никого не может защитить от болезней. Осталось надеяться, что ее организм справится и начнется процесс выздоровления», - цитирует «СтарХит» Мясникова.





Бабкина попала в одну из московских частных клиник с симптомами коронавируса. Тест показал отрицательный результат, но врачи выяснили, что у пациентки развилась двухсторонняя пневмония. В связи с тяжелым состоянием артистку ввели в кому и подключили к аппарату ИВЛ.Среди коллег Бабкиной ходят противоречивые слухи. Вячеслав Манучаров разговаривал с ней несколько дней назад и обратил внимание на сильный кашель. Сергей Астахов утверждает, что врачи все-таки подтвердили наличие COVID-19.