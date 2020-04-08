АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты рассказали о влиянии мыла на…
EUR 82.01 USD 75.46
Курс валют на 08.04.2020

"Мне тотально плевать, что обо мне подумают": Катя Гордон грубо ответила на критику хейтеров

Катя Гордон на странице своего Instagram грубо ответила на критику хейтеров. Ведущая написала, что ей "тотально плевать", что о ней подумают люди.
"Мне тотально плевать, что обо мне подумают": Катя Гордон грубо ответила на критику хейтеров

Катя Гордон разместила фотографию, на которой она улыбается. В комментарии правозащитница обратилась к недругам, которые обвиняют ее в пиаре за счет других людей. Она написала, что может позволить себе выражать собственно мнение и не считает, что это хайп. Звезда отметила, что всех публичных людей критикует, но ей "тотально плевать", что о ней подумают другие. Катя Гордон написала, что у нее нет высокопоставленных друзей и богатых любовников, но при этом она выражает свои мысли не боясь осуждений. Также знаменитость добавила: "И если вы хотите пребывать в идиотической иллюзии, что мысли вслух, которые не совпадают с мыслями большинства - это всегда хайп, окей, думайте так".

Поклонники Кати Гордон посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров и продолжать заниматься своим любимым делом. Они написали, что недоброжелатели просто завидуют успеху кумира и стараются "ударить больней".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Porsche проводит испытания обновленного Cayenne…
Анфиса Чехова о йоге: "Очень хочу, после того как закончится эпидемия, влезать во все свои любимые…
Звезды «Твин Пикс» за 30 лет кардинально…
Архип Глушко и Мария Слугина снялись в романтической…
Рустам Солнцев рассекретил имена геев российского…
Церемония схождения Благодатного огня пройдет в Иерусалиме 18…
«Занималась готовкой и уборкой»: Беременная супруга Андрея Черкасова не сидит на карантине без…
Марк Рудинштейн об онкологии: «Не знаю, сколько мне еще…
"Мне тотально плевать, что обо мне подумают": Катя Гордон грубо ответила на критику…
Aston Martin сосредоточит внимание на выпуске эксклюзивных…
Актрисе Юлии Меньшовой приходится оставлять продукты у двери знаменитых…
Ученые нашли останки самой древней карибской лягушки в…
«Боря уже не тот веселый балагур»: Николай Трубач рассказал об инсульте…
Компания Volkswagen прекратила выпуск седанов…
Доктор Александр Мясников о коме Надежды Бабкиной: «Она мешала работе аппарата…
Настя Каменских устроила для своих фанатов домашний…
Жителей Коми поразили выставленные во время самоизоляции счета за…
Кудрин назвал пандемию коронавируса "драйвером цифрового будущего …
"Наводим красоту" : Яна Поплавская рассказала об обустройстве загородного дома на…
В России начались предзаказы бюджетного кроссовера Venucia…
"На самоизоляции не влезаю в комбинации": Певица Слава призвала фанатов заниматься спортом на…
Балет «Далекая планета» подвергся критике из-за темы враждебности пришельцев к жителям…
В Сети рассказали, почему авто советской милиции красили в желтый…
Надежду Румянцеву после ухода из кино ждали нападение преступников и мучительная…
Компания Genesis увеличила гарантию на свои авто из-за…
Актриса Ксения Корнева повторила знаменитую картину Карла Брюллова…
Учёные : УФ-лампы с излучением волны длиной 222 нанометра не вызывают…
Пользователи Сети раскритиковали Ольгу Бузову после изгнания Милены Безбородовой с…
Просмотреть все новости