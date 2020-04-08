"Мне тотально плевать, что обо мне подумают": Катя Гордон грубо ответила на критику хейтеров
Катя Гордон на странице своего Instagram грубо ответила на критику хейтеров. Ведущая написала, что ей "тотально плевать", что о ней подумают люди.
Катя Гордон разместила фотографию, на которой она улыбается. В комментарии правозащитница обратилась к недругам, которые обвиняют ее в пиаре за счет других людей. Она написала, что может позволить себе выражать собственно мнение и не считает, что это хайп. Звезда отметила, что всех публичных людей критикует, но ей "тотально плевать", что о ней подумают другие. Катя Гордон написала, что у нее нет высокопоставленных друзей и богатых любовников, но при этом она выражает свои мысли не боясь осуждений. Также знаменитость добавила: "И если вы хотите пребывать в идиотической иллюзии, что мысли вслух, которые не совпадают с мыслями большинства - это всегда хайп, окей, думайте так".
Поклонники Кати Гордон посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров и продолжать заниматься своим любимым делом. Они написали, что недоброжелатели просто завидуют успеху кумира и стараются "ударить больней".
Катя Гордон разместила фотографию, на которой она улыбается. В комментарии правозащитница обратилась к недругам, которые обвиняют ее в пиаре за счет других людей. Она написала, что может позволить себе выражать собственно мнение и не считает, что это хайп. Звезда отметила, что всех публичных людей критикует, но ей "тотально плевать", что о ней подумают другие. Катя Гордон написала, что у нее нет высокопоставленных друзей и богатых любовников, но при этом она выражает свои мысли не боясь осуждений. Также знаменитость добавила: "И если вы хотите пребывать в идиотической иллюзии, что мысли вслух, которые не совпадают с мыслями большинства - это всегда хайп, окей, думайте так".
Поклонники Кати Гордон посоветовали ей не обращать внимания на хейтеров и продолжать заниматься своим любимым делом. Они написали, что недоброжелатели просто завидуют успеху кумира и стараются "ударить больней".