Архип Глушко и Мария Слугина снялись в романтической фотосессии

Для многих поклонников Марии Слугиной её расставание с 17-летним сыном Наташи Королевой Архипом Глушко стало настоящим потрясением. Пара долгое время не объясняла причины разрыва, но с недавнего времени в этом пропала необходимость: молодые люди заявили в соцсети Instagram, что их отношения наладились. Хорошую новость влюбленные решили сопроводить несколькими фотографиями в романтической обстановке, которые вызвали восторженную реакцию у подписчиков.Известно, что Слугина в свое время была участницей проекта "Дом 2", чем заслужила плохую репутацию среди многих пользователей Сети. Кроме того, 24-летнюю телезвезду критиковали за большую разницу в возрасте с Глушко. Несмотря на ожидания недоброжелателей, они снова начали встречаться и открыто продемонстрировали это рядом снимков. На изображениях видно, как влюбленные обнимаются и целуются под открытым заснеженным небом.