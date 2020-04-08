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Актрисе Юлии Меньшовой приходится оставлять продукты у двери знаменитых родителей

Актриса Юлия Меньшова рассказала, что заботиться о своих родителях Вере Алентовой и Владимире Меньшове, находящихся в зоне риска из-за распространения COVID-19. Ей приходится оставлять продукты у двери звезд.
Актрисе Юлии Меньшовой приходится оставлять продукты у двери знаменитых родителей

Согласно утверждению Юлии Меньшовой, её родители - Вера Алентова и Владимир Меньшов - проводят время на самоизоляции, находясь в квартире в Москве. Актриса со своей семьёй проживает отдельно, однако не забывает навещать родственников. Она поблагодарила поклонников за беспокойство и отметила, что в связи с карантином вынуждена оставлять покупки под дверью и отходить на большое расстояние, чтобы просто поговорить и улыбнуться друг другу. Меньшова также добавила, что поддерживать связь с родителями ей помогают современные технологии. Вера Алентова научилась пользоваться мессенджерами и различными приложениями.

Актрисе удаётся общаться не только с родными, но и принимать участие в конференциях своей театральной труппы. Телеведущая отметила, что её родители являются очень продвинутыми, осознанными и ответственными людьми. Позже знаменитость продемонстрировала кадры с празднования юбилея мужа — актера Игоря Гордина. Она сообщила, что супруг не планировал отмечать день рождения, однако актриса подготовила шикарный праздник для возлюбленного. Меньшова учла почти все пожелания мужа и его гостей, однако в самый последний момент вспомнила, что не купила свечи. Их с лёгкостью заменили зажигалки, которые использовали во время исполнения песни «С днем рождения тебя!».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 14:00

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