Актрисе Юлии Меньшовой приходится оставлять продукты у двери знаменитых родителей





Согласно утверждению Юлии Меньшовой, её родители - Вера Алентова и Владимир Меньшов - проводят время на самоизоляции, находясь в квартире в Москве. Актриса со своей семьёй проживает отдельно, однако не забывает навещать родственников. Она поблагодарила поклонников за беспокойство и отметила, что в связи с карантином вынуждена оставлять покупки под дверью и отходить на большое расстояние, чтобы просто поговорить и улыбнуться друг другу. Меньшова также добавила, что поддерживать связь с родителями ей помогают современные технологии. Вера Алентова научилась пользоваться мессенджерами и различными приложениями.Актрисе удаётся общаться не только с родными, но и принимать участие в конференциях своей театральной труппы. Телеведущая отметила, что её родители являются очень продвинутыми, осознанными и ответственными людьми. Позже знаменитость продемонстрировала кадры с празднования юбилея мужа — актера Игоря Гордина. Она сообщила, что супруг не планировал отмечать день рождения, однако актриса подготовила шикарный праздник для возлюбленного. Меньшова учла почти все пожелания мужа и его гостей, однако в самый последний момент вспомнила, что не купила свечи. Их с лёгкостью заменили зажигалки, которые использовали во время исполнения песни «С днем рождения тебя!».