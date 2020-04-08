«Боря уже не тот веселый балагур»: Николай Трубач рассказал об инсульте Моисеева

«Боря уже не тот веселый балагур, каким вы привыкли его видеть. Несмотря ни на что, он остается замечательным артистом и большим человеком. Мы общаемся, к примеру, недавно я поздравлял его с днем рождения», - рассказал Трубач.





Певец гордится, что в честь 60-летия Моисеева был организован юбилей в Кремле. Специально для друга Трубач написал две новые песню. Автобиографическую и очень личную композицию «Края» знаменитости исполнили дуэтом. Во время ее записи у певца случился инсульт.Моисеев восстанавливался два месяца. Когда «Края» удалось завершить, певец плакал. Сейчас музыкант живет нормальной жизнью и не хочет возвращаться на сцену. Артист всегда считал, что нужно знать меру и вовремя завершать карьеру, не доводя ситуацию до абсурда.