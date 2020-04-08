Aston Martin сосредоточит внимание на выпуске эксклюзивных спорткаров
Бренд Aston Martin вскоре может стать британским аналогом Ferrari благодаря новой политике производства. Сообщается, что концерн сосредоточит внимание на выпуске эксклюзивных спорткаров.
Снижение спроса на автомобили ввиду пандемии коронавируса не самым лучшим образом отразилась на благополучии Aston Martin. Все же, вскоре финансовые трудности станут прошлым благодаря крупным инвестициям в размере 224 млн долларов от владельца Racing Point F1 Лоуренса Стролла. Пресс-служба компании информирует, что в ходе сделки канадский олигарх получил 16,7% акций концерна и стал его исполнительным директором. Миллиардер уже предложил новую бизнес-модель, которая будет опираться на выпуск дорогостоящих спорткаров.
Гендиректор компании Энди Палмер рассказал, что с текущего момента корпорация будет производить меньше автомобилей, но они станут намного эксклюзивнее. Подобный подход позволит увеличить прибыль, о чем свидетельствует успех суперкара DBX. По словам британских разработчиков, книга заказов этой модели на 2020 год уже заполнена. В скором времени Aston Martin также предложит новые серии Valkyrie и Valhalla, а в 2021 году люксовый Vanquish.
Снижение спроса на автомобили ввиду пандемии коронавируса не самым лучшим образом отразилась на благополучии Aston Martin. Все же, вскоре финансовые трудности станут прошлым благодаря крупным инвестициям в размере 224 млн долларов от владельца Racing Point F1 Лоуренса Стролла. Пресс-служба компании информирует, что в ходе сделки канадский олигарх получил 16,7% акций концерна и стал его исполнительным директором. Миллиардер уже предложил новую бизнес-модель, которая будет опираться на выпуск дорогостоящих спорткаров.
Гендиректор компании Энди Палмер рассказал, что с текущего момента корпорация будет производить меньше автомобилей, но они станут намного эксклюзивнее. Подобный подход позволит увеличить прибыль, о чем свидетельствует успех суперкара DBX. По словам британских разработчиков, книга заказов этой модели на 2020 год уже заполнена. В скором времени Aston Martin также предложит новые серии Valkyrie и Valhalla, а в 2021 году люксовый Vanquish.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:04