Ученые нашли останки самой древней карибской лягушки в Пуэрто-Рико





Палеонтологи продолжили раскопки в месте, где ранее находили доказательства существования змеиношеих черепах, морских коров, грызунов, гангских гавиалов. Останки датируются ранним олигоценом.Ученые нашли странную кость. Анализ показал, что она принадлежит самой древней лягушки. До этого открытия рекордсменом считалась особь, обнаруженная в Доминикане в 1987 году – 15-20 млн лет назад. Установить возраст останков было сложно, пока к работе не подключился эксперт из музея естественной истории во Флориде.Род Eleutherodactylus включает более 200 видов земноводных, обитающих преимущественно в Карибском бассейне. За долгие годы эволюции лягушки смогли приспособиться к разной среде, занять обширный регион и даже сменить габариты.