Настя Каменских устроила для своих фанатов домашний концерт

Настя Каменских разместила видео, на котором она сидит возле камина. На кадрах исполнительница приветствует поклонников у себя дома и начинает петь переделанную композицию под названием "Это моя ночь". Певица сообщила, что концерт был записан в конце марта и сегодня фанаты могут его посмотреть на YouTube. В домашнем выступлении исполнительницы звучат такие песни, как "Elefante", "Обіцяю" и другие зажигательные и лирические композиции в необычной аранжировке. В конце своего поста Настя Каменских написала: "Я очень хочу, чтобы вы почувствовали тепло и любовь, которое я старалась передать в каждой песне".Фанаты поблагодарили знаменитость за то, что она не забывает про них даже на карантине. За несколько десятков минут ролик Насти Каменских просмотрели более 100 000 пользователей Сети.