Настя Каменских устроила для своих фанатов домашний концерт
Настя Каменских решила поддержать своих фанатов во время карантина и устроила для них домашний концерт. Исполнительница в Instagram-аккаунте сообщила, что прозвучали знакомые ее поклонникам песни, но в необычной аранжировке.
Настя Каменских разместила видео, на котором она сидит возле камина. На кадрах исполнительница приветствует поклонников у себя дома и начинает петь переделанную композицию под названием "Это моя ночь". Певица сообщила, что концерт был записан в конце марта и сегодня фанаты могут его посмотреть на YouTube. В домашнем выступлении исполнительницы звучат такие песни, как "Elefante", "Обіцяю" и другие зажигательные и лирические композиции в необычной аранжировке. В конце своего поста Настя Каменских написала: "Я очень хочу, чтобы вы почувствовали тепло и любовь, которое я старалась передать в каждой песне".
Фанаты поблагодарили знаменитость за то, что она не забывает про них даже на карантине. За несколько десятков минут ролик Насти Каменских просмотрели более 100 000 пользователей Сети.
Настя Каменских разместила видео, на котором она сидит возле камина. На кадрах исполнительница приветствует поклонников у себя дома и начинает петь переделанную композицию под названием "Это моя ночь". Певица сообщила, что концерт был записан в конце марта и сегодня фанаты могут его посмотреть на YouTube. В домашнем выступлении исполнительницы звучат такие песни, как "Elefante", "Обіцяю" и другие зажигательные и лирические композиции в необычной аранжировке. В конце своего поста Настя Каменских написала: "Я очень хочу, чтобы вы почувствовали тепло и любовь, которое я старалась передать в каждой песне".
Фанаты поблагодарили знаменитость за то, что она не забывает про них даже на карантине. За несколько десятков минут ролик Насти Каменских просмотрели более 100 000 пользователей Сети.