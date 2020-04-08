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Компания Volkswagen прекратила выпуск седанов Ameo

Volkswagen Ameo многие годы производили в качестве укороченной версии популярного Polo. Теперь компания Volkswagen прекратила выпуск субкомпактных седанов.

Отказ от производства Volkswagen Ameo немецкий концерн объяснил чрезвычайно низкой популярностью этой модели. Об этом свидетельствуют объемы продаж, которые с самого начала выпуска в 2016 году лишь немного превысили 50 тысяч экземпляров. Подобные показатели считаются очень убыточными. Для сравнения, объемы реализации лидера по этой части кузова Maruti Dzire за прошлый год достигли 200 тысяч единиц в Индии.

Известно, что сборкой серии Ameo занимались на предприятии в индийском городе Пуна совместно с линейками Skoda Rapid и Volkswagen Vento, которые оснащены одинаковой платформой. Прекращение выпуска автомобиля ультрабюджетного класса позволит компании сосредоточиться на передовой архитектуре MQB. Речь идет о мощном кроссовере Taigun и новейшем Polo седьмого поколения, которые вскоре получат модифицированные комплектации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:43

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