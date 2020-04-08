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Жителей Коми поразили выставленные во время самоизоляции счета за отопление

Жителей Коми поразили возросшие счета за отопление, выставленные во время самоизоляции. Вопрос обсуждался в Telegram-канале Mash.
Жителей Коми поразили выставленные во время самоизоляции счета за отопление

В 2019 году в Усинске установили счетчики. В связи с этим местная тепловая компания решила произвести перерасчет. Размер платы за трехкомнатную квартиру площадью в 74 квадратных метров превысил 15 тысяч рублей.

Тепловая компания готова предоставить собственникам рассрочку, но для этого нужно принести пакет документов в офис организации. Какие справки собирать, граждане не знают, более того прием посетителей не осуществляется из-за коронавируса.

Ранее российские компании объявили, что из-за распространения COVID-19 перейдут на четырехдневную рабочую неделю.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 13:30

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