Жителей Коми поразили выставленные во время самоизоляции счета за отопление
Жителей Коми поразили возросшие счета за отопление, выставленные во время самоизоляции. Вопрос обсуждался в Telegram-канале Mash.
В 2019 году в Усинске установили счетчики. В связи с этим местная тепловая компания решила произвести перерасчет. Размер платы за трехкомнатную квартиру площадью в 74 квадратных метров превысил 15 тысяч рублей.
Тепловая компания готова предоставить собственникам рассрочку, но для этого нужно принести пакет документов в офис организации. Какие справки собирать, граждане не знают, более того прием посетителей не осуществляется из-за коронавируса.
Ранее российские компании объявили, что из-за распространения COVID-19 перейдут на четырехдневную рабочую неделю.
В 2019 году в Усинске установили счетчики. В связи с этим местная тепловая компания решила произвести перерасчет. Размер платы за трехкомнатную квартиру площадью в 74 квадратных метров превысил 15 тысяч рублей.
Тепловая компания готова предоставить собственникам рассрочку, но для этого нужно принести пакет документов в офис организации. Какие справки собирать, граждане не знают, более того прием посетителей не осуществляется из-за коронавируса.
Ранее российские компании объявили, что из-за распространения COVID-19 перейдут на четырехдневную рабочую неделю.