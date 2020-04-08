Кудрин назвал пандемию коронавируса "драйвером цифрового будущего России"

«Скорость цифровизации в нашей стране зависит от действия властей. Финансово мы можем реализовать данный проект, поскольку, в отличие от других государств, у нас очень низкий госдолг. Мы имеем солидные резервы, выгодно поднимающие РФ в глазах других стран. Во время самоизоляции все осознали, что будущее стоит за данным напрвлением», - цитирует «ГлобалМСК.ру» Кудрина.





В РФ и во всем мире на фоне коронавируса назревает серьезный экономический кризис, способный заставить людей переоценить роль информационных технологий в жизни. В попытке избежать заражения многие компании переходят на дистанционную работу, проводят сделки по видеозвонку, осваивают интернет-торговлю. Руководители быстро поймут, что удаленные сотрудники трудятся эффективно и помогают экономить, например, на аренде офиса.